Luis Alberto Posada causó revuelo en redes con foto de su supuesto funeral

El cantante de música popular Luis Alberto Posada causó revuelo entre sus miles de seguidores en redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram una imagen de un cenizario junto a su retrato y una corona funebre, simulando un funeral.

A la estremecedora instantánea la acompañó que el cantante eliminó todas sus demás publicaciones lo que generó aún más la preocupación entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse qué sucedió.

“Qué pasó? Me estoy preocupando” - “ No me asuste de esa manera maestro” - “¿Qué paso, el maestro esta bien?” - “alguien que me explique, no me asusten 😢”, son algunos de los mensaje por parte de internautas.

Aunque algunos expresaron su preocupación, otros usuarios aseguraron que solo se trata de una estrategia de marketing para una nueva canción y se mostraron molestos al considerar innecesaria y pesada al jugar con algo como la muerte y de paso con con los sentimientos de sus seguidores.

“Qué Paso? Será alguna nueva canción??” - “Así no, con eso no se juega” - “No hagan bromas de esta magnitud por favor“ - “De esa forma no se juega, por lo menos den una explicación!”, señalan algunos internautas.

Ante el revuelo, Nathaly Posada, hija del artista y con quien no tiene muy buena relación, se pronunció en sus redes sociales confirmando que se trata de una estrategia a la cual también se mostró molesta.

“La gente y sus estrategias pesadas”, indica Nathaly en su post.