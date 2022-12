Los Tigres del Norte llegarán a Colombia en agosto

A petición del público Colombiano los Jefes de Jefes , se preparan para emprender una gira triunfal de conciertos en Agosto de este año, que los llevará a presentarse con lo mejor de su repertorio, y como siempre con grandes sorpresas para sus seguidores, en esta oportunidad gracias al enorme cariño que le tienen a Colombia, Los Jefes de Jefes: Los Tigres del Norte, escogieron nuestro país para realizar el Lanzamiento Oficial de su nueva Producción la cuál desde ya se perfila como un gran éxito.

Publicidad

Más de 55 discos grabados y cerca de 60 millones de copias, son sólo algunas de las cifras que demuestran, que los Tigres del Norte son en todo el sentido de la palabra 'Los Jefe de Jefes' como dice la canción, esta legendaria banda que desde 1972 ha hecho vibrar al mundo con su música norteña regresa a nuestro país.

Un éxito arrasador fue su espectacular presentación en él Vive Latino 2014, en el cuál Los Tigres del Norte compartieron escenarios a lado del Cantante, Compositor y Productor discográfico Argentino, Andrés Calamaro, quien interpretó junto a Los Jefes de Jefes los temas “La Mesa Del Rincón” y “Quiero Volar Contigo”, al igual que La Maldita Vecindad uno de los grupos de rock más importantes de México, quienes subieron al escenario para interpretar junto a Los Tigres el tema “América”, logrando conjugar el estilo de ambas agrupaciones en un duelo musical entre Eduardo Hernández y ‘Sax’ quienes con sus instrumentos musicales hicieron vibrar el escenario.

Publicidad

Como esta, han tenido en su trayectoria musical varias sorpresas, al presentar en el 2011 su disco “ Tigres del Norte and Friends MTV Unplugged ” en formato de CD + DVD. una serie de grabaciones que se realizaron para el MTV Unplugged en el Hollywood Palladium, en la ciudad de los Ángeles, California, en donde junto a Los Tigres del Norteparticiparon diversos invitados especiales, entre ellos: Zach de la Rocha (Race Against The Machine), Juanes, Andrés Calamaro, Diego Torres, Calle 13 y Paulina Rubio, este álbum “Tigres del Norte and Friends MTV Unplugged”, les abrió las puertas en países donde no habían estado, logrando así cosechar cada día más éxitos.

Publicidad

El tema “Contrabando y traición”, uno de los más representativos de los Tigres del Norte, fue motivo de inspiración, para la cadena hispana mas importante “Telemundo”, la cuál no dudo ningún momento en crear la historia de CAMELIA LA TEXANA, la mujer que se mete en problemas con la ley en el popular corrido, logrando que sea una de las teleserie más vista en este primer trimestre de 2014, puesto que explora los orígenes del narcotráfico en México.

Publicidad

Luego de una extensa gira que se encuentran realizando por toda la República Mexicana, se preparan para dar a conocer su nueva producción discográfica, un material inédito con nuevos arreglos sin perder la esencia del grupo, con la cuál esperan proyectarse a un público más juvenil mediante una producción novedosa.

Todos los años traen música nueva para todo el público que los sigue, muestra de ello es el gran éxito que han tenido en cada una de sus giras. Los Tigres del Norte, ganadores del Premio Grammy y demás premios de gran prestigio de la industria de la música, han sabido mantenerse en el gusto popular, adaptándose a los cambios que ha tenido la música regional del norte, y la cual seguirán defendiendo y llevando en cada una de sus presentaciones, como orgullosos Mexicanos Sinaloenses.

Publicidad

Las fechas para los conciertos son las siguientes:

En Medellín será el 6 de agosto. Las boletas se consiguen en La Tiquetera - Palmahía

En Bogotá será el 9 de agosto. Las boletas se consiguen en TuBoleta.com

En Florencia será el 16 agosto. Las boletas se consiguen en Almacenes Éxito

En Yopal será el 15 agosto. Las boletas se consiguen en RCC Grandes Conciertos

En Chiquinquirá será el 17 agosto. Las boletas se consiguen en RCC Grandes Conciertos