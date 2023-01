Los 'problemas de ira' de Chris Brown lo alejaron de la serie de 50 Cent

El controvertido cantante Chris Brown no está pasando precisamente por la mejor semana de su vida, ya que al mediático altercado que protagonizó este martes con la policía de Los Ángeles después de que la modelo Baylee Curran le acusara de apuntarle a la cara con una pistola, ahora se une el veto impuesto por la cadena de televisión Starz a su participación en la serie 'Power', a pesar de que su amigo 50 Cent le había prometido un papel en su próxima temporada.

"50 Cent [productor ejecutivo y actor en la serie] le había prometido a Chris un gran papel en 'Power' como narcotraficante. Pero 50 no lo había consultado a la cadena, así que cuando los ejecutivos se enteraron de la idea, no les hizo nada de gracia. La cadena insiste en que la contratación de Chris nunca va a ocurrir por sus problemas a la hora de controlar su ira. Hubo un gran alboroto cuando informaron a Chris que no le iban a dar el papel. El lunes por la mañana [solo un día antes del incidente en su casa de Tarzana] le dieron la noticia y Chris se quedó lívido", revela una fuente al periódico New York Post.

No obstante, parece que al veterano rapero le importa bien poco lo que los directivos de Starz decidan sobre la serie en la que participa, pues sigue insistiendo en que se podrá ver a su compañero y protegido en la siguiente tanda de capítulos.

"Sintonicen la próxima temporada de 'Power' porque verán a Chris Brown", aseguraba el productor a Page Six este jueves.

De hecho, el polifacético 50 Cent no ha dudado en apoyar públicamente a su amigo por medio de su cuenta de Instagram, culpando directamente a los agentes que le mantuvieron encerrado once horas en su casa mientras esperaban la orden de registro de haber gestionado el caso con parcialidad a la vez que lo retransmitían todo en directo.

"Tengo una relación diferente con Chris, él es mi chico. Le he visto crecer y pasar por problemas que a mí me habrían vuelto loco. Si no estás seguro en tu propia casa, ¿cuándo vas a tener un descanso? Si alguien llama al 911 diciendo que le has apuntado en tu casa con una pistola, ¿va a ir la policía a crear un búnker en la entrada de tu propiedad mientras espera una orden de registro? Además de retransmitir todo en directo. Debe de ser un tratamiento VIP. Alucino", se quejaba el intérprete, que además no dudó en acusar a Baylee Curran de "ladrona".

"Ella estaba intentando robar algo, la echan de la casa y llama a la policía. Alucino con que puedan ocurrir estos problemas", denunciaba 50 Cent a través de la misma red social, en la que colgó una captura de pantalla de una noticia del portal TMZ en la que revelaban que la modelo había tenido problemas con la justicia anteriormente.