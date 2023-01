Los niños del Bronx se vieron beneficiados por la solidaridad de Camila Cabello

La cantante Camila Cabello ha quedado profundamente conmovida tras acudir este lunes a uno de los centros de la organización benéfica Children's Health Fund en el neoyorquino barrio del Bronx, donde tuvo la oportunidad de conocer en persona a algunos de los niños que han podido beneficiarse de las ayudas que facilita esta institución.

Tras la visita, la intérprete echó mano en sus redes sociales para aplaudir la labor de todos los profesionales con los que tuvo la oportunidad de charlar, y rendirles así su particular homenaje.

"Hoy he realizado una visita increíble al Bronx y he tenido la oportunidad de conocer a los preciosos angelitos del Children's Health Fund. Esa organización trabaja para facilitar cuidado médico a los niños y familias que viven en situación de pobreza en Estados Unidos. ¿Saben cuántas familias no pueden recibir atención sanitaria y cuántos niños no reciben los cuidados médicos que necesitan por culpa de problemas financieros? He conocido al equipo de médicos, enfermeras y administrativos que trabaja cada día por un objetivo: mejorar la vida de estas familias. Trabajan para asegurarse que no hayan niños que falten a la escuela porque tienen hambre y no pueden comprar comida, y para asegurarse que ningún niño que tenga asma se queda sin tratamiento. Ante la avalancha de niños que llegan solos desde otros países, sin papeles o dinero, también han creado programas para ofrecerles ayuda en centros especializados en traumas, asistencia legal, e incluso ayudan a sus padres a encontrar clases para aprender inglés. Estas personas son héroes que tratan de marcar una diferencia. Hoy me he quedado impresionada con su trabajo, y espero que puedan ustedes puedan apreciar gran labor", explicó la joven intérprete en su cuenta de Instagram.

Además, la joven también quiso animar a todos sus seguidores en las redes sociales a aportar su granito de arena realizando una donación a la organización.

"Aquí está el enlace donde pueden ayudar, por favor, entren a verlo", rogó la componente de Fifth Harmony a todos sus fans, tras lo cual no dudó en responder directamente a un tuit de un admirador que se había animado a realizar un donativo gracias a ellas.

"Esto es maravilloso. Voy a donar en seguida. Gracias por compartirlo", escribieron sus seguidores, a los que Camilla no tardó en responder: "Muchísimas gracias a ti", junto a un emoticono de un corazón.