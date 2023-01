Los latinos de la lista de los 100 más influyentes de la revista Time

La revista Time lanzó su publicación anual sobre las 100 personas más influyentes del mundo en 2016. En las cinco categorías en las que está dividida la lista -Pioneros, Titanes, Artistas, Líderes e Iconos- aparecen desde actores a cantantes, pasando por modelos y políticos, entre los que no faltan los nombres de algunos de los latinos de moda en Hollywood.

Time ha seguido el ejemplo de la meca del cine, que este año ha terminado de caer rendida a los pies de celebridades hispanohablantes, incluyendo a dos mexicanos en el selecto grupo: Gael García Bernal, que en enero ganó un Globo de Oro por su papel en la serie 'Mozart in the Jungle', y el cineasta Alejandro González Iñárritu, que hizo historia en la pasada edición de los Óscar al ganar la estatuilla a Mejor Director por segundo año consecutivo.

En el artículo sobre Iñárritu que ha escrito para la publicación su colega y compatriota, Guillermo del Toro, este hace hincapié en el espíritu de superación de su amigo, capaz de superar la nostalgia tras abandonar México para mudarse a Estados Unidos huyendo de la violencia, o la muerte de su hijo recién nacido.

"Creo que Alejandro es el verdadero renacido. Le he visto tocar fondo y sangrar, y le he visto en momentos de fortaleza y control, pero siempre hay una parte de él que no se rinde ante la adversidad o la desesperanza", afirma Del Toro.

Otro latinoamericano que se ha colado entre los 100 más poderosos, aunque en su caso se mueve en un mundo muy distinto al del espectáculo, es Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el papa Francisco. Pero él no es el único argentino que se ha colado en la lista elaborada por Time, que también ha querido reconocer la labor del político Mauricio Macri, presidente de Argentina.

Pero los 'latinos de Time' no son únicamente extranjeros, también incluyen a tres de las estrellas que más titulares acaparan últimamente en Estados Unidos: Gina Rodriguez, Oscar Isaac y Lin-Manuel Miranda. A Gina, la 'virgen' de la serie 'Jane the Virgin', no le hace falta presentación desde que en 2015, siendo prácticamente una desconocida, se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz. Ahora se ha convertido en la mejor representante de los latinos -y en su favorita- gracias a su discurso público que, tal y como señala Rita Moreno en el ensayo sobre ella que ha compuesto para Time, envía un mensaje claro: "Me lo merezco, trabajo muy duro y soy buena persona".

En el caso de Oscar Isaac, él siempre se ha mostrado reticente a que le encasillen como un actor hispano a pesar de que nació y pasó los primeros años de su vida en Chile. Sin embargo, Time no le ha incluido en su lista por ser el nuevo rompecorazones latino, sino por su habilidad para compaginar películas tan perturbadoras como 'Ex Machina' con grandes superproducciones como 'La guerra de las Galaxias: El despertar de la Fuerza'.

Puede que el nombre de Lin-Manuel Miranda no sea tan conocido en un principio como el de Oscar o Gina, pero él puede atribuirse el mérito de haber creado y protagonizado dos de los musicales más exitosos de los últimos años 'In the Heights' y 'Hamilton'. Compositor, guionista, rapero y actor, nacido en Manhattan de padres portorriqueños, Miranda se siente muy orgulloso de ser hijo de inmigrantes, una palabra que asocia con trabajo duro y valentía.

"Para mí 'inmigrante' es una palabra que solo tiene connotaciones positivas. Es sobre alguien que hace milagros, que viene a un país donde no conoce la cultura y probablemente tampoco el idioma para trabajar el doble de duro en trabajos que nadie quiere, solo para que sus hijos puedan tener una vida mejor. Eso es lo que yo aprendí y viví en mi barrio latino en el norte de Manhattan", aseguró Miranda a Time.

