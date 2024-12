Por medio de redes sociales se dieron a conocer las impactantes imágenes del grave accidente que sufrió el bus de Los Inquietos del Vallenato cuando iban rumbo a Medellín, donde se iban a presentar para las fiestas de fin de año en la capital Antioqueña en Casa Eterna para luego dar paso a una serie de conciertos en el territorio nacional.

Este acontecimiento sucedió en el municipio de Caucasia, en horas de la madrugada de este 31 de diciembre, y se produjo porque el vehículo tuvo un fuerte choque contra un árbol, en el sector de Campo Alegre, luego de que se saliese de la vía.

El medio local Noticias en Línea dio a conocer que en las primeras versiones de la investigación se estaría analizando si el bus tuvo problemas mecánicos que causaron que el conductor perdiera el control, dado que las condiciones climáticas no eran malas según testigos.

Con respecto a cómo se encuentran las personas que se vieron afectadas por este accidente, en Noticias Caracol dieron a conocer que el conductor perdió la vida y que varios de los que se encontraban en el vehículo quedaron heridos, por lo cual el cuerpo de bomberos se tuvo que desplazar hasta allí.

Según el noticiero, los integrantes de Los Inquietos del Vallenato, especialmente los tres artistas principales, no se encontraban en este bus, sino que se trataba de turistas. No obstante, los fanáticos de la agrupación no han dudado en demostrar su preocupación ante los hechos.

Las imágenes son una muestra de cómo el árbol rompió a la mitad la cabina del vehículo, en el que varios de los vidrios quedaron rotos y uno de los lados de este quedó incrustado en un muro que había al lado de la vía. Asimismo, se puede ver a personas de este sector de Campo Alegre ayudando a sacar a quienes estaban dentro atascados.

Hasta el momento, en las cuentas oficiales de Los Inquietos del Vallenato no se ha dado información al respecto ni se ha aclarado sobre el estado de quienes se encontraban en dicho bus. Tampoco han confirmado si darán su presentación de fin de año como estaba estipulado, aunque podría ser lo más probable dado a que sus integrantes no fueron afectados.