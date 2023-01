Los engañó a todos: Mariah Carey reconoce que siempre supo quién era Jennifer Lopez

La historia de la rivalidad entre Mariah Carey y Jennifer Lopez se remonta diez años atrás, cuando a la primera se le ocurrió afirmar en una entrevista que no conocía a la diva del Bronx, a pesar de que Jennifer aseguró posteriormente en varias ocasiones que sí se conocían en persona.

Mariah ha esperado hasta ahora para aclarar qué quiso decir realmente con su polémico comentario, con el que en realidad pretendía dejar claro que no conocía lo suficiente a Jennifer Lopez como para ofrecer una opinión fiable sobre ella.

"No la conozco, ¿qué se supone que debería haber dicho? No voy a mentir y decir: 'Estamos todos en Hollywood, vamos a pretender que somos muy amigos porque vivimos en la misma ciudad'. No es mi intención ofender a nadie. Primero me preguntaron por Beyoncé, y respondí: 'Tiene muchísimo talento, es amiga mía. Siempre ha sido muy amable conmigo, nos llevamos muy bien'. Y después me hicieron otra pregunta sobre Jennifer y dije que en realidad no la conocía. No quise decir que no supiera quién era, ¡claro que sé quién es! Pero esa no era la pregunta", explicó Mariah en el programa 'Watch What Happens Live'.

A día de hoy Mariah sigue sin haber tenido oportunidad de conocer a fondo a Jennifer, por lo que ni siquiera está segura de si ha llegado a saludarla alguna vez cara a cara.

"Eso fue hace mucho tiempo, no me puedo creer que la gente le haya dado tanta importancia. ¿Sabes qué? Soy muy olvidadiza. Parece ser que lo soy, porque la cuestión es que no recuerdo que nos hayamos visto, que nos saludáramos y siguiéramos adelante con nuestras vidas. Si nunca he mantenido una conversación con alguien y me preguntan cómo es, diré: 'No le conozco, pero parece simpático'. O simplemente: 'No le conozco'".