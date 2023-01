Lorena Meritano volverá al quirófano y envió un sentido mensaje a sus seguidores

Lorena Meritano compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que comunica a sus seguidores que se someterá a dos nuevas cirugías, esto como parte del tratamiento que lleva tras vencer el cáncer de seno.

Las intervenciones, que son estrictamente preventivas, serán realizadas la próxima semana. Además, la actriz se someterá a una reconstrucción, también como parte de su tratamiento.

“La próxima semana vuelvo al quirófano, esta vez, una mastectomía radical, la 2da. El primer seno me lo extirparon porque tenía cáncer, ahora estoy sana, Gracias a Dios, pero por prevención (Braca 1 y 2 mutado), hay que practicarme dos cirugías preventivas, una mastectomía radical, otra vez y reconstrucción y otra al mes. Y me mandaron a ponerme vacuna antitetánica y le dije a la doctora: “pero si en 2014 me la pusieron”. Hoy entendí, ciclo de una antitetánica: una hoy, una al mes, una al año. Así estás cubierto 10 años. Aprendizajes del proceso. Besos, bendiciones y datos que le pueden servir a alguien. Fe y avanti. Gracias”

Meritano anunció que una vez se haya recuperado y conozca los resultados de los procedimientos que se realizará, los comunicará a través de sus redes sociales. También, pidió a sus seguidores que oren por ella en esta nueva prueba que la vida le pone.

“Fe y gracias a los médicos, familia y amigos que están, incondicionales y a quienes , como ustedes, sin conocerme, oran y tiran buena vibra. Los quiero. Gracias infinitas. Cuando me haya repuesto de la primera cirugía y sepa que las biopsias y todo haya salido bien, les contaré. Si pueden y quieren, oren por mí. O piensen en positivo... Hasta pronto. Si Dios quiere. Gracias. Miles de besos” Añadió la artista en su publicación.

Estas cirugías se suman a las que la actriz se practicó en 2014, cuando decidió extirparse uno de sus senos y sus ovarios al ser diagnosticada con cáncer.