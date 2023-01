¡Lo rechazó! Gigi Hadid no acepta propuesta de matrimonio por parte de Zayn Malik

Un romance de cuento de hadas tiene en el ojo de los medios a Gigi Hadid y Zayn Malik en los últimos días. La pareja, que ya es bien conocida en el mundo del espectáculo, ha dado de qué hablar debido a una propuesta de matrimonio.

El exintegrante de One Direction está tan enamorado del Angelito de Victoria’s Secret que le entregó un anillo para comprometerse y llevarla al altar.

Sin embargo, este romántico detalle no le gustó para nada a Gigi Hadid, quien rechazó su propuesta, considerando que hasta ahora llevan cerca de un año de relación, según argumenta la revista Life & Style.

"Ella sólo tiene 21 años y no se siente preparada para casarse, por lo que rechazó", explicó la fuente al medio estadounidense.

No olvidemos que Zayn Malik es conocido por llevar muy rápido sus relaciones amorosas y no es la primera vez que intentaría casarse. El cantante también le propuso matrimonio a su ex Perrie Edwards, pero terminó su relación para empezar a salir con Gigi.