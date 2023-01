Lo que no viste: actriz dejó al descubierto sus axilas sin depilar en Globos de Oro

La actriz Lola Kirke, reconocida por su papel de Hailey Rutledge en la serie de televisión ‘Mozart in the Jungle’, hoy es noticia pero no precisamente por el lindo traje que lucía en la ceremonia de los Globos de Oro , sino por un detalle de su cuerpo que no quiso ocultar.

Resulta que Lola dejó al descubierto sus axilas sin depilar en plena alfombra roja, cuando sin ninguna vergüenza llevó un vestido strapless que al abrir los brazos dejaba ver sus largos vellos.

Según el sitio Noticias 24 , la actriz lo hizo a propósito en protesta por los recortes en los programas de salud de Estados Unidos.

Las fotos de sus axilas le dieron vuelta a todas las redes sociales y ahora la tildan de ‘dejada’ o hasta ‘indecente’.

