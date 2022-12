"Llegaba al hotel a llorar porque no me creía estar ahí con esta producción gringa": Andrés Simón

Con un " personaje depresivo, que hace parte de un grupo de jóvenes que deciden vivir su vida al límite para estar más cerca de la muerte y así sentirse más vivos", Andrés Simón debuta en el cine. Su personaje tendrá además una transformación en la historia, siendo la mano derecha del malvado para luego ser la del protagonista.

Andrés Simón compartió set junto con Jackson Rathbone y Diego Boneta, actores de talla mundial, uno de ellos reconocido por Jasper, su personaje en Crepúsculo.

Hacer parte de este proyecto es todo un reto para el presentador de Play Zone , no solo por ser su primera película en inglés, sino también por la transformación física que tuvo. "Es un personaje bastante difícil, me raparon el pelo, fue complejo (…) llegaba al hotel a llorar porque no me creía estar ahí con esta producción gringa", afirmó.

Con el inglés no hubo problema, el presentador y actor habla el idioma desde los 5 años.

La premier de la película sería en Los Ángeles en febrero, pero aún no se confirma la fecha.

El actor también aprovechó para mostrarle a los teleparceros sus tatuajes, uno en el brazo, el mantra principal del budismo, y otro en el hombro, un beso de una mujer.

Caracoltv.com