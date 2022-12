Lina Tejeiro discute con otra famosa en redes sociales

Después de la algarabía por la publicación de algunas fotos donde mostraba su escultural cuerpo , ahora la actriz protagoniza otro escándalo.

La polémica inició después de que Angélica Jaramillo, más conocida como ‘AngeLaJuan’, hermana de Sofía Jaramillo , publicó una foto en redes sociales en donde resaltaba la buena situación sentimental en la que se encontraba, pues una revista sacó un artículo de ella junto a su nuevo amor anunciando lo que sería su compromiso; pero por otra parte al lado salió una nota sobre la ruptura entre Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera, quien fue pareja de Angélica hace unos años.

El trino causó malentendidos entre ambas, pues Lina al ver esto, no dudó en escribir "A tu edad ya todo empieza a parecer divino. ¿Dices tener a Dios en tu corazón pero te alegra el mal ajeno? Wow, Dios te bendiga”. A lo que de inmediato Jaramillo respondió "eres muy linda Lina, No lo tomes personal solo me importa lo que pase en mi vida, lo tuyo me tiene sin cuidado". Y "Dios te bendiga mujer, lo cortés no te quita lo valiente... Es mejor que no opines de esa forma, no se ve bien en esa boquita". Sin embargo ahí no quedó el hecho, pues minutos después Tejeiro se refirió de la siguiente manera: “¡Amen! gracias por tu consejo lo valoro, que pena si te incomode o irrespeté. Mi mami me enseñó a respetar a los mayores”.

Al respecto las opiniones de los fanáticos de ambas personalidades no se hicieron esperar, y algunos de los comentarios favorecieron a la cantante: “Deja la envidia y los celos, acepta que Andy prefiere a Angélica mucho más que a vos”, escribió el club de fans de Angélica. Mientras que otros lo hicieron con la actriz: “Es penoso como una mujer que dijo haber sufrido tanto en su pasado ofenda y se burle del dolor ajeno”, sostuvo una admiradora de Lina.

