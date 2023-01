Lea Michele y Robert Buckley ponen fin a su romance

Aunque a principios de este año los actores Lea Michele y Robert Buckley iniciaban un intenso idilio sentimental que causó un gran revuelo en la industria televisiva, parece que el amor no le ha durado demasiado a la pareja, ya que ambos habrían decidido ahora que su vínculo sería mucho más saludable si se mantienen únicamente como dos buenos amigos.

"Lea y Robert se han dado cuenta de que están mucho mejor como amigos que como pareja, así que seguirán viéndose con frecuencia y continuarán apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras interpretativas", desveló una fuente a la revista Us Weekly.

La razón principal que explica el fin de esta historia de amor reside en la falta de tiempo que han tenido últimamente los dos intérpretes para cultivar su relación, ya que, según el mismo informante, ambos siguen profesándose el mismo cariño y aprecio que les llevó a darse una oportunidad en el plano sentimental.

Hace escasas semanas, Lea Michele, quien mantuvo un mediático romance con el fallecido Cory Monteith durante su etapa en la serie 'Glee', hablaba abiertamente de la felicidad que Robert le aportada diariamente y lo "agradecida" que se sentía al haber encontrado a alguien tan especial en su vida.

"Pues sí, me encuentro genial y muy contenta en este momento, súper feliz. Siento que soy una chica con mucha suerte y no podría estar más agradecida por todo lo que me ha estado pasado últimamente, y eso es lo que de verdad importa", se sinceraba la actriz a Entertainment Tonight.