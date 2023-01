¿Le dedicó The Weeknd su nueva canción a Selena Gomez?

Suele ser común que los músicos se inspiren en experiencias propias para la composición de sus canciones, ya que, en ellas frecuentemente encuentran el espacio perfecto para liverar toda la carga emocional que puedan estar llevando en ciertos momentos de sus vidas.

En el caso de The Weeknd, tras su ruptura con Selena Gomez, el artista pudo haber hecho un ejercicio de catarsis a través de su nuevo sencillo ‘Call Out My Name’. Según sus seguidores, el cantante pudo haber roto el silencio que guardó desde octubre del 2017 en el momento en el que la pareja anunció su separación.

“Nos encontramos, yo te ayudeé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error…” así dice textualmente uno de los fragmentos de la letra por los que empezaron las especulaciones de su posible dedicatoria a la cantante estadounidense.

“Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida”, habla el artista posiblemente sobre la cirugía de trasplante de riñón por la cual pasó su expareja.

Según muchos seguidores del artista, no es solo el sencillo ‘Call Out My Name’ el que estaría dedicado a Selena, sino el álbum completo, afirmando que en algunas partes Justin Beiber aparece también en las letras.

Captan a Justin Bieber llorando días después de terminar con Selena Gomez