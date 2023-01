Laura Bozzo revela el secreto de la eterna juventud

Durante la presentación de su libro 'Más allá del infierno', la peruana Laura Bozzo confesó que encontró los mejores procedimientos estéticos para verse bien.

"Porque uno es mayor se tiene que ver como una anciana, ¡no! A mí me gusta verme bien, así cumpla 80, 90 (años). Obsesionada por la belleza y por la moda siempre", comentó la mujer de 66 años.

Publicidad

Laura Bozzo demandará a película por utilizar su frase "Que pase el desgraciado".

"Puedo ser vieja pero no gorda … me gusta que se me vea bien, que se me vea mi cintura, mis piernas bien ejercitadas", agregó la polémica presentadora que ha sorprendido a sus seguidores con instantáneas en traje de baño.

Bozzo también afirmó que ha tenido ayudas estéticas para mantener su imagen. "Me acabo de poner plasma y los rusos en toda la cara", confesó la presentadora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Mira también:

Laura Bozzo habla después de la operación que le salvó la vida.

¡Sin tapujos! Laura Bozzo habló de sus cirugías y sus retoques estéticos.

Laura Bozzo maltrataba a su ex, según hermano de Christian Suárez.

Publicidad

Publicidad

.