Las rupturas internacionales más sonadas del 2018

1. Jennifer Aniston y Justin Theroux

Esta pareja tomó la decisión de separarse debido a la distancia e innumerables problemas que se presentaron a lo largo de su relación.

2. Kendra Wilkinson y Hank Baskett

La modelo y el futbolista americano, después de diez años de estar juntos, se divorciaron. Recordemos que fueron una pareja polémica, pues se casaron en la Mansión PlayBoy. Además, protagonizaron su propio reality titulado ‘Kendra on top’.

3. Jenna Dewan y Channing Tatum

En abril anunciaron a los medios de comunicación su ruptura, duraron nueve años de matrimonio y era considerada como una de las parejas más estables de Hollywood.

4. Ariana grande y Mac Miller.

La cantante decidió ponerle fin a su relación con el rapero, al parecer por los problemas de adicción hacia las drogas que él tenía. En septiembre Mac Miller falleció por una sobredosis.

5. Cardi B y Offset.

La intérprete de ‘I like it’, anunció a través de sus redes sociales su separación con el cantante de hip hop. Sin embargo, Offset hace hasta lo que no está escrito para volver con Cardi B.

