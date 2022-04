Las graciosas reacciones al trino de Gabriela Tafur sobre su primera conversación con Esteban Santos

Gracias al trino de Gabriela Tafur, presentadora del Desafío The Box, de "Cómo empezamos / Cómo vamos", tendencia que ha tomado fuerza en redes sociales y donde mostró cómo inició su relación con Esteban Santos, los internautas decidieron hacer sus propias versiones pero con famosos. ¡Y resultó muy cómico!

Seguidores de la modelo vallecaucana tomaron como referencia que el hijo del expresidente inició la conversación por Instagram deseándole feliz cumpleaños, posteriormente utilizó una "curiosa excusa" para seguir hablando.

Según el pantallazo de su chat, el joven le pidió ayuda para obtener información sobre la especialización en Gestión Pública en la Universidad de Los Andes.

Cómo empezamos l Cómo vamos pic.twitter.com/Ac4PHGESSO — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) April 4, 2022

Muchos internautas tomaron su pregunta como algo "rebuscada" y "el viejo truco" solo para hablar con la modelo. Así que no dudaron en hacer memes y su propias versiones con famosos como Kendall Jenner, Paulina Vega, Jared Leto, entre otros.

Empiezo a esperar pic.twitter.com/8g0CyAMWcv — Carlos Valencia (@CarlosV85176157) April 4, 2022

Quiero una segunda opinión. pic.twitter.com/rmD5w0O6jI — Antonio Margheriti (@margheritireal) April 6, 2022

¿la especialización en Gestión pública e instituciones administrativas es sólo para abogados o no? pic.twitter.com/gAj5m97yOy — Wilson Martinez (@willforeve) April 4, 2022

El trino de Tafur ya superó los 28 mil likes y más de 700 reacciones donde todos opinan sobre el hecho. Más personas han deseado que algo así les suceda con comentarios como "Chica, yo quisiera", "¿Todo el hijo de un expresidente y no tenía contacto en Los Andes? El que no te habla es porque no quiere" .

¿Tú a quién le enviarías un mensaje así?