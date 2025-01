Las fotos en embarazo que publicó la supuesta amante de Christian Nodal

El 2024 finalizó con la familia Aguilar en medio de un enfrentamiento con Iveethzz la influenciadora que aseguró ser la amante de Christian Nodal y con quien, supuestamente, habría pasado varios días de diciembre.

El nombre real de la mujer es Sharza Moriel y lo cierto es que su versión ha sido puesta en duda desde el primer momento. Mientras que algunos le creen que mantiene una relación con el intérprete de ‘De los besos que te di’, otros resaltan que lo que publica parece no tener calidad o fundamento.

A pesar de todo, la joven se mantiene en que es la mujer que enamoró al intérprete mexicano y a inicios del 2025 anunció que está en embarazo y que el papá del pequeño es Nodal , algo que los Aguilar salieron a desmentir.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la familia dijo que toda la historia es mentira y que tiene que ver, más que nada, con una mujer que tiene malas intenciones y está buscando reconocimiento de la manera inadecuada.

Ahora la joven utilizó su perfil de Instagram para compartir contenido acerca de su estado actual. Allí les ha respondido a los Aguilar y adicionalmente ha presumido su relación con el artista mexicano con algunas fotografías.

En sus historias dejó ver dos fotografías, la primera de estas mostrando todo su vientre, nunca antes había dejado ver la etapa del embarazo en la que se encontraba, por lo que sorprendió a los usuarios de Internet con su apariencia.

De la misma forma, hizo una reflexión sobre las mujeres que ha visto durante su proceso, ha asegurado que hay unas solas y desamparadas que buscan cualquier alternativa para poder comer y mantenerse sanas para su familia.

“No se embaracen si no están seguras de que el papá del bebé se va a hacer cargo y tampoco si no tienen estabilidad económica para mantenerlo”, escribió y aseguró que le da tristeza ver a las mujeres solas “con su carita triste”.

Finalmente explicó que Nodal sí está siempre pendiente de su embarazo: “gracias a Dios siempre está pendiente de nosotras”. Finalmente escribió que si el cantante llegara a olvidarse de la situación ella tiene la situación económica de mantener a sus hijos.