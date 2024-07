La verdadera razón por la que Andrés Montoya no ha estado como presentador en Noticias Caracol

Desde noviembre de 2018, Andrés Montoya comenzó a trabajar en Noticias Caracol y desde entonces se ha convertido en un rostro conocido y querido por los colombianos. Inicialmente, se desempeñó como presentador y periodista del Centro Regional en Antioquia y tiempo después asumió el reto de estar ocasionalmente en la última edición del noticiero.

En octubre de 2022, el también locutor comercial inició una nueva etapa laboral como presentador de la primera edición del noticiero junto con Alejandra Giraldo y Pilar Schmitt en el set y desde entonces se ha ganado el cariño de todos aquellos que se conectan con la señal de Caracol Televisión para informarse de los hechos más relevantes en la agenda nacional e internacional.

No obstante, su ausencia en la semana del 22 de julio ha sido un tema de conversación que ha despertado varias dudas, puesto que son muchos los televidentes que están acostumbrados a su presencia y profesionalismo de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

Te puede interesar: ¿Andrés Montoya tiene novia?: El periodista responde a la pregunta más frecuente de las colombianas

Publicidad

Por medio de sus redes sociales, específicamente su perfil de Instagram, donde tiene más de 47 mil seguidores, el paisa mostró que se encontraba grabando una nueva entrega de El Proyecto es Colombia de Noticias Caracol.

"Todo un equipo periodístico está concentrado en este momento en el proyecto es Colombia versión 2024. Un regalo que queremos hacerle a nuestro país de la mano de la gente, de las comunidades y de las regiones, contando esas necesidades que existen, pero también esos avances y desarrollos que se han tenido".

Publicidad

Además, explicó que con sus colegas tenían planes de adentrarse en la selva de amazonas para mostrar la riqueza natural de nuestro país.

No te pierdas: Andrés Montoya, presentador de Noticias Caracol reveló qué piensa de los mensajes coquetos en redes

La razón por la que Andrés Montoya no está en Noticias Caracol. Foto: Instagram @andresmontoyaf

¿Quién es Andrés Montoya, presentador de Noticias Caracol?

Montoya es un Comunicador Social y Periodista con especialización en Gerencia de la Comunicación. Tiene amplia experiencia no solo en periodismo y presentación, sino también en mercadeo, comunicación organizacional y relaciones públicas.

Publicidad

En redes sociales, ha llamado particularmente la atención por su faceta como padre, pues de manera constante comparte contenido de su hijo y le dedica múltiples palabras de amor que causan ternura entre sus seguidores: "hombre honesto de gran sensibilidad, tu mejor rol el de papá", "guapísimo Pedro Montoya", "ver esos padres amorosos que son el referente para sus hijos en el futuro", son algunos de los mensajes que se destacan.