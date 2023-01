La Tigresa del Oriente se compara con Taylor Swift y genera polémica en redes sociales

La Tigresa del Oriente volvió a robarse la atención de las redes sociales, pero no por una de sus pegajosas canciones, sino por compararse con Taylor Swift debido a que, según ella, tienen un look similar.

La artista peruana bromeó al ver el adelanto del video de ‘Look what you made me do’, publicado por Swift el pasado viernes, y aseguró que la cantante de 27 años era su hija.

Admito que Taylor Swift es mi hija #LookTigresa 🐯🐯🐯 pic.twitter.com/AJMurKm4ar — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) August 26, 2017

“Admito que Taylor Swift es mi hija #LookTigresa”, escribió La Tigresa en su cuenta de Twitter.

Al ver la publicación, muchos seguidores de la Tigresa la animaron a que grabara un cover de la artista estadounidense. A otros, por el contrario, les molestó mucho esta broma.

