La tendencia de los jóvenes en TikTok que tiene preocupadas a las madres latinas

El 28 de diciembre se conmemora en Colombia y en diferentes países latinoamericanos el Día de los Santos Inocentes, una 'fiesta' religiosa que ha ido cambiando su tradición, ya que la mayoría la usa para hacer bromas a sus seres queridos. A propósito de esta fecha y de la popularidad de Tik Tok, muchos jóvenes han hecho un reto viral con sus madres que causa mucha preocupación.



¿De qué se trata?

En diferentes videos de la plataforma y también de Instagram se puede ver cómo los usuarios más jóvenes graban a sus padres mientras les informan que sus artistas favoritos han fallecido sin importar la edad que tengan o lo sanos que estén, lo que claramente resulta ser una mentira. Uno de los ejemplos que más se ha robado la atención de toda Internet, es el de un internauta, quien le dice a su progenitora que Chayanne ha fallecido.

Mira también: Karol G se volvió viral luego de que sus fans la grabaran dándoles regalos a niños en un hospital

"Muere Chayanne en un accidente automovilístico a los 54 años", señala mientras la mujer, que se encuentra buscando un plato lo mira fijamente y se niega a creer la noticia de su ídolo musical. Aunque resulte ser una noticia falsa, el hombre obtiene la reacción esperada.

Te puede interesar: Memes más virales del 2022: charla con alienígenas, el golpe de Will Smith y la frase de Messi

Publicidad