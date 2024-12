La Segura alertó a sus seguidores sobre su embarazo al confesar que no siente a su bebé

Desde que dio a conocer que se encontraba esperando su primer hijo, Natalia Segura, más conocida como La Segura en el mundo digital, ha recibido la atención de sus fanáticos y colegas del medio, quienes le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida que significará la maternidad.

Recientemente, la influencer se convirtió en noticia al informar que estaba un poco preocupada debido a que no sentía a su bebé. Las declaraciones las dio en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de nueve millones de seguidores. Por medio de una dinámica de 'Preguntas y respuestas', una admiradora la cuestionó sobre si ya había tenido el privilegio de sentir las pataditas.

"Mi doctor me dijo que era supremamente normal, me dijo que hay mamás que literal se les mueve el bebé o lo sienten como tal la patada y la cosa tipo a las 26 o 25 semanas. Yo no voy ni por ahí, pero estoy todo el tiempo, en la mañana, en la noche y cada que puedo como que me toco, me presiono un poquito acá", dijo en la red.

Asimismo, aclaró que, al ser madre primeriza, no ha logrado identificar si las sensaciones que tiene en el vientre son producto de la criatura que está creciendo o de su proceso de digestión; por lo que tomó la situación con buen sentido del humor.

"No sé si es porque no sé identificar qué es realmente un movimiento del bebé porque yo a veces me toco y siento como 'grrr', pero yo digo 'no, esas son las tripas, eso es como cuando comí' (...) Quiero sentir a mi bebé", explicó.

Finalmente, reveló el nombre del pequeño que viene en camino a alegrar más sus días: Lucca Baladán Segura. Las reacciones por parte de los internautas no se han hecho esperar, pues la han felicitado por la dulce espera: "la mía nunca se movió, ya en los últimos días lo hizo y ya es normal, hay otros que no dejan estar a la mamá paz, eso es lo que me han dicho", "tienes que hablarle, así lo estimulas mucho", son algunos de los mensajes que se destacan.

