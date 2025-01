La promesa de Luly Bossa para honrar la memoria de su hijo en 2025: "No alcancé con él"

El 9 de marzo de 2024, Luly Bossa enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su hijo Ángelo , quien tenía tan solo 22 años y desde hacía un tiempo luchaba contra una enfermedad muscular degenerativa. Este hecho, por supuesto, afectó profundamente a la actriz, quien incluso llegó a solicitar ayuda económica para cubrir los gastos funerarios.

Desde entonces, Luly ha atravesado un arduo proceso de duelo y ha sido transparente con sus seguidores sobre lo que ha significado vivir sin su “príncipe”, como solía llamarlo. Durante la Navidad, aprovechó para recordarlo con un tierno mensaje acompañado de un video.

Para el último día del año, Luly Bossa compartió con sus más de 890 mil seguidores en Instagram un video en el que hizo un balance del 2024, acompañado de grabaciones y fotografías de los momentos más significativos del año. En su mensaje, reflexionó sobre lo vivido, llegó a varias conclusiones y reveló uno de sus sueños para el 2025 que no pudo cumplir junto a Ángelo.

“Fue un año muy duro y cero predecible. No entendí nada, y por eso le preguntaba a Dios cómo hacía para seguir confiando en Él. Y no hay otra manera: sigo haciéndolo cada día”, expresó como voz en off en su clip.

La promesa de Luly Bossa para honrar a su hijo en 2025

Bossa agradeció la compañía de sus mascotas, quienes han sido un gran apoyo para sobrellevar la pérdida de su hijo, y luego habló puntualmente de él, describiéndolo como el verdadero amor de su vida: “El dolor, aunque está anestesiado, sigue allí, y no me arrepiento ni un solo segundo de todo lo que viví con mi Ángelo”.

En el texto que acompañó su publicación, también compartió un propósito para este nuevo año: “Esta Colombia, con su gente hermosa, que no alcancé a recorrer con él, espero abrazarla en cada oportunidad que Dios me dé. Será uno de mis sueños este año que viene. Sí, Dios: con Él todo, sin Él nada”.

Qué enfermedad tenía el hijo de Luly Bossa

Ángelo tuvo un nacimiento normal y no mostró signos de tener ninguna complicación, sin embargo, a medida que fue creciendo, el ojo experto de su mamá se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo, pues se tropezaba mucho y no podía moverse con mucha facilidad.

Juntos iniciaron un recorrido para saber qué era lo que realmente tenía, por lo que finalmente, a sus 11 años, fue diagnosticado con una enfermedad huérfana que solo afecta a uno de cada seis mil casos. Se trata de la Distrofia Muscular de Duchenne