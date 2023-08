La Inteligencia Artificial recreó cómo se vería La Mona Lisa si fuera pintada en la actualidad

Si de obras de arte se habla, La Gioconda o más conocida como La Mona Lisa es una de las pinturas más reconocidas de todos los tiempos. La pieza elaborada por el artista renacentista Leonardo Da Vinci fue puesta bajo el análisis de la Inteligencia Artificial para determinar cómo luciría si el personaje estuviese en la realidad, hecho que dejó a más de un internauta sorprendido debido a las diferencias abismales que hay en comparación con el retrato original.

La publicación fue hecha por el portal noticioso UHN Plus a través de su cuenta oficial de Twitter. En la imagen se logra ver a una mujer de tez clara y cabello ondulado oscuro que mira tiernamente hacia el frente; no obstante, llamaron particularmente la atención dos detalles de la composición. El primero de ellos fue la sonrisa, ya que durante años los expertos han mencionado que la figura original aparece sonriendo, aspecto que no fue tenido en cuenta en la réplica.

Por otro lado, se encuentra el hecho de que el personaje lleva un vestido negro con un gran escote que deja al descubierto parte de los pechos de la figura, lo que generó opiniones divididas entre los usuarios de Internet, quienes aseguraron que debieron ser un poco más recatados a la hora de hacer el ajuste actualizado.

🇮🇹 | ATENCIÓN: Así luciría la “Mona Lisa” en la actualidad, según una Inteligencia Artificial. pic.twitter.com/ZK7G41r5Jh — UHN Plus (@UHN_Plus) July 30, 2023

"Lo que hace el bisturí", "bueno, pues tan 'lisa' no es", "definitivamente hay cosas que no se deben tocar ni por las personas ni por las máquinas. La Mona Lisa es una de ellas", "está más buena que la original", "le hacen falta por lo menos diez tatuajes", "no, le faltan varias cosas... El celular en la mano, pestañas postizas, labios inyectados, la lipo que no se ve y mostrar más los pechos", "Mona, la buchona", "falta el piercing en la nariz y el tatuaje en el cuello", son algunos de los mensajes que se destacan en la red social.

La Mona Lisa original fue pintada por Da Vinci entre 1503 y 1506; se cree que representa a Lisa Gherardini, pareja del comerciante Francesco del Giocondo, de allí que hayan decidido nombrarla La Gioconda. La pintura permaneció con Leonardo hasta 1519 para después ser adquirida por el Rey Francisco I de Francia. Actualmente, se encuentra en el Museo del Louvre en París, pues fue llevada desde el siglo XIX.