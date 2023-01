La hija de Joan Rivers recuerda a su madre en el segundo aniversario de su muerte

Pese a que ya hace dos años que la presentadora Joan Rivers falleció a causa de las complicaciones derivadas de una operación rutinaria de las cuerdas vocales, su única hija, Melissa Rivers, continúa extrañándola cada día, aunque se consuela pensando lo orgullosa que se sentiría su madre de poder ver el joven en el que se ha convertido su nieto, Cooper de 16 años.

"Gracias por todo el amor que me enviáis en un día como hoy. Cuesta creer que hayan pasado ya dos años. Coop y yo la echamos de menos todos los días. Lo único que sé es que mi madre estaría muy orgullosa de ver el jovencito en el que se ha convertido Coop. Esta certeza consigue hacerme sonreír incluso hoy", escribía la presentadora en su perfil de Twitter recordando el segundo aniversario de la muerte de la humorista.

El acuerdo al que Melissa consiguió llegar con la clínica en la que fue intervenida Joan, a la que denunció por negligencia tras la muerte de esta, no consiguió ayudarle a pasar página.

"Todavía no estoy en la fase de curación. Creo que llegará en algún momento. Puedo ver la luz al final del túnel, pero todavía no he llegado", reconocía la también actriz a la revista People en mayo.

Joan Rivers falleció el 4 de septiembre de 2014 tras pasar varios días en coma después de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se sometía a una endoscopia rutinaria en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. El pasado mes de mayo su hija cerró un acuerdo económico por una cifra desconocida para concluir su batalla legal con el centro médico y poder centrarse así en recuperarse de la pérdida de su madre.

"Al aceptar este acuerdo por fin puedo dejar atrás los aspectos legales de la muerte de mi madre y asegurarme de que los culpables de su muerte han aceptado su responsabilidad", aseguraba Melissa en un comunicado que difundieron sus abogados. "Hemos aceptado mantener en secreto los términos del acuerdo para que la atención de este horrible incidente se centre en la necesidad de mejorar la atención que reciben los pacientes y en el legado de Joan Rivers".