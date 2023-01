La esposa del actor Chris Hemsworth se muestra muy agradecida por su buena labor como padre

Tanto Elsa Pataky como su marido Chris Hemsworth tienen por costumbre presumir de su idílica vida familiar a través de las redes sociales, una plataforma que la actriz española ha vuelto a utilizar ahora para compartir una tierna instantánea del australiano jugando con sus mellizos, Tristan y Sasha, de dos años, con la excusa de desearle un feliz Día del Padre, que en Australia se celebra el primer domingo de septiembre.

"Todos los días son el Día del Padre, sobre todo teniendo uno como el que tenemos nosotros. Te queremos papá, ¡espero que todos los padres australianos hayan pasado un día feliz!", escribió Elsa (madre también de India Rose junto a Chris) en su cuenta de Instagram junto a la foto de la estrella de Hollywood divirtiéndose con sus hijos en un parque.

Por su parte, el protagonista de la felicitación también compartió con sus seguidores en las redes sociales una imagen junto a su padre y su hermano mayor, Luke, para enviarle todo su cariño a su progenitor y agradecerle la completa dedicación que ha mostrado a su familia a lo largo de toda su vida.

"¡Feliz Día del Padre, papá! Gracias por llevarme a surfear cada fin de semana, y también a las casas de mis amigos y a los entrenamientos de fútbol, sin importar la hora o el lugar. Gracias por querer a mamá y a tus hijos. Te quiero", agradecía el intérprete a través de la misma red social.

Actualmente el actor se encuentra rodando la tercera entrega de la saga de Marvel que protagoniza, 'Thor: Ragnarok', en su país natal, lo que le permite compaginar sus compromisos profesionales con su vida familiar, que desde hace poco más de un año se desarrolla exclusivamente en Australia tras tomar la decisión de abandonar Hollywood para evitar que sus tres hijos sufrieran el acoso mediático de los paparazzi.

"Cuando estoy con mis hijos y alguien les está asustando, que es lo que hacen, me hierve la sangre. Se me ponen los pelos de punta. Me caliento y me pongo rojo de rabia. Y en Estados Unidos, siempre están ahí, las 24 horas de los siete días de la semana, a la puerta de tu casa, a dos metros de donde tiras la basura. Me importa una mierda lo que diga la gente, eso no es un aspecto colateral de mi carrera. Si empiezas a pensar que es lo normal, que las cosas sencillamente son así, ahí es cuando estás en peligro. Así será la vida, pero no pienso educar a mis hijos de esa manera", explicaba Chris a la edición australiana de la revista GQ.