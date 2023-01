'La Chilindrina' se despide de los escenarios y le agradece a su amigo 'Chespirito'

Imágenes exclusivas: 'La Chilindrina' sube fotos inéditas de la vecindad del Chavo del 8

El pasado fin de semana se celebró el día del niño y Maria Antonieta aprovechó el marco ideal para que 'La Chilindrina' celebrara 45 años desde la creación de su personaje y presentara un show de despedida interactivo en la Ciudad de México en la Gira del adiós, animando a todos en el Palacio de los Deportes del que se fue entre lágrimas y haciendo un merecido homenaje a su gran amigo y compañero de trabajo 'Chespirito'.

"No quiere decir me voy a retirar, es la primera en el D.F y después las ciudades más grandes. Una sola función, ya no voy a andar en el circo" ,saludó y entonces ' La Chilindrina' pidió un agradecimiento para su empresario, productor y esposo Gabriel Fernández.

"Te amo", le dijo. Él, quien estaba viéndola desde los primeros asientos debido a que tiene un problema del oído que provoca mareos, por lo que se levantó brevemente con un bastón en la mano. "Han pasado años y seguimos todos juntos, todo el grupo de El Chavo son amigos nuestros, no hay disputas ni pleitos y esos son inventos", argumentó quien además fue por 18 años la voz exclusiva del programa.

Casi al final las pantallas aparecieron las imágenes de sus amigos de La Vecindad que se fueron al cielo iniciando con Don Ramón en "¿Dónde estás papá? ", así como Godínez y La bruja del 71.

"Esas lucecitas del cielo pertenecen al niño más bonito del mundo: El Chavo. El niño más querido de toda Latinoamérica. Te queremos. Él dice que está feliz, pero que extraña los aplausos. Gracias por todo Chespirito, siempre te tendremos en nuestro corazón", expresó aunque también pidió por todos los que aún están vivos porque reconoció que gracias a ellos ella está ahí. Todo comenzó a las 4 p.m. con un video sobre la vida de María Antonieta de las Nieves (que recientemente cumplió 60 años como actriz) desde pequeña inició su espectáculo, para dar pie a su salida con pecas, lentes, chongos y su característico vestido verde con amarillo y suéter rojo.

Entre aplausos y acompañada de seis bailarines comenzó a bailar la canción que presenta a su personaje, que fue reconocido gracias a su asociación con Chespirito. Recordando sus discos puso voz a canciones como "Con un poco de imaginación", "Vamos al zoológico", "Peluchin chin chin" y "El diablito loco", con el personaje arriba del escenario.

Entre lágrimas de emoción recibió un aplauso de pie para bajarse del escenario. "No pensé que íbamos a tener una despedida tan maravillosa, les voy a dejar todo mi corazón y quiero que nos sigan viendo en la televisión. ' La Chilindrina ' nunca va a morir; mientras existan personas que aplaudan yo seguiré llorando y no crean que se lo copié a Vicente Fernández". Confesó.

"Les voy a dejar todo mi corazón y quiero que nos sigan viendo en la televisión", expresó emocionada.

"La Chilindrina nunca morirá, mientras existan personas que aplaudan, yo seguiré llorando, y no crean que esto se lo copié a Vicente Fernández", dijo en tono de broma para referirse al multitudinario concierto que el gran intérprete de música regional ofreció hace unos días en el Estadio Azteca para despedirse de los escenarios.

María Antonieta De las Nieves adquirió una fama abrumadora como la Chilindrina, la emblemática amiga pecosa de El Chavo del Ocho al que dio vida por 45 años. Sus créditos como actriz también incluyen su participación en telenovelas como 'Mundo de juguete' y 'Amar de nuevo', además de una fructífera carrera en doblaje de películas.

