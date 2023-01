¿La cafeína funciona igual para todos? Te sorprenderás con la respuesta

Decenas de estudios sustentan el valor energizante de la cafeína, pero la cafeína puede tener diferentes efectos en cada persona. Un nuevo estudio ha descubierto que todo depende de una cosa: el perfil genético de la persona y qué versión del gen CYP12A tengan.

El organismo metaboliza el café usando enzimas y configuradas por este gen.

Existen tres versiones del gen: AA, AC y CC, la versión AA metaboliza rápido y obtiene todos los beneficios de la cafeína, mientras lo que tienen la versión AC apenas notan diferencias en su performance o salud. En cambio, los que tienen la versión CC del gen notan efectos adversos en ambos.

Conocelos en el siguiente video y determina que efectos causa en ti el consumo del café.



