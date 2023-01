La actriz Kerry Washington, nerviosa ante la perspectiva de ser madre por segunda vez

Aunque no sea madre primeriza, la actriz Kerry Washington está viviendo su segundo embarazo con una intensa mezcla de ansiedad y felicidad debido al nerviosismo que le provoca pensar cómo reaccionará su primogénita ante la llegada de un nuevo miembro a la familia o cómo se desenvolverán su marido, Nnamdi Asomugha, y ella a la hora de cuidar de dos pequeños.

"Soy hija única, así que cada vez que pienso que nuestra familia va a empezar a crecer me pongo un poco nerviosa. Pero es fantástico, estoy muy feliz. Estamos muy emocionados, ya veremos cómo se desarrolla todo. Al ser hija única, no paro de preguntarme cómo va a ser tener dos niños. Pero creo que todo va a ir genial", confesaba la actriz a 'Entertainment Tonight' este domingo en la alfombra roja de los premios Emmy, a los que acudió ataviada con un sugerente vestido negro.

La guapa actriz y su marido, padres ya de la pequeña Isabelle Amarachi, han optado por esperar hasta el parto para conocer si su segundo hijo será niño o niña: "Todavía no sabemos el sexo del bebé. Nos da igual, a decir verdad, solo queremos que sea un bebé feliz y sano".

No obstante, la intérprete sabe que este nerviosismo previo a la llegada al mundo de su retoño se verá altamente recompensado cuando por fin se convierta de nuevo en madre, como ya le sucedió con su primera hija, que consiguió que su mundo se pusiese "patas arriba".

"La maternidad pone tu mundo patas arriba de la forma más hermosa posible. Isabelle me hace mejor persona cada día. Me siento muy afortunada de ser madre. Me siento increíblemente dichosa de que todos mis sueños se hayan hecho realidad, tanto en mi vida personal como profesional", confesaba al mismo medio en noviembre de 2015.