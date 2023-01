Kylie Jenner ya no puede comer con normalidad por culpa del aumento de labios

Kylie Jenner ha tenido cambios físicos a lo largo de los años y para nadie es un secreto que la joven, medio-hermana de Kim Kardashian, se ha sometido a varias cirugías estéticas para realzar sus atributos.

Kylie Jenner revive los rumores de sus cirugías en sus vacaciones en Costa Rica

Por supuesto, uno de ellos son los labios y es conocida por marcar una clara tendencia en las nuevas generaciones. Sin embargo, estas inyecciones parecen haberle causado problemas de los que no quiere hablar.

Según informa el medio Life & Style , la menor de las Kardashian ya no puede comer con facilidad y le cuesta decir varias palabras.

“Sus labios están haciéndole difícil comer, beber o hablar… Tiene problemas al pronunciar ciertas letras, en particular la B y la W”, afirmó la fuente a la revista.

“Mis labios han sido mi inseguridad, sentía que nadie me quería besar”, Kylie Jenner

“Ha estado derramando café sobre ella, encima de sus costosa ropa de diseñador”, añadió la fuente.

Kylie Jenner inició su proceso de aumento de labios en el 2014, pero no fue hasta 2015 que admitió haberse realizado el procedimiento estético en el programa Keeping Up With The Kardashian.