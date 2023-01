Kylie Jenner revela la primera foto de su bebé

Después de mantener en secreto su embarazo, Kylie Jenner ha comenzado a compartir con sus seguidores las primera fotografías de su etapa maternal.

Aunque varios paparazzi están detrás de la primera imagen de su hija, fue la misma empresaria la encargada de mostrarla a través de sus redes sociales.

En la publicación solo se alcanza a ver una parte del rostro de su bebé, pero fue suficiente para que sus seguidores la llenaran de elogios por su belleza.

A sus 20 años, Kylie Jenner sorprendió al mundo del entretenimiento al confirmar su embarazo y el nacimiento de su hija. Los rumores llegaron a su fin a través de un mensaje en Instagram donde explicaba por qué lo había mantenido en secreto.

"Mi embarazo ha sido uno que he elegido no realizar frente al resto del mundo. Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba prepararme para este papel, uno que durará toda una vida, de la forma más positiva y sana posible, sin estrés. No hubo ningún gran momento de revelación, ni nada por el estilo planeado de antemano. Sabía que mi hija sentiría todo el estrés y cada una de mis emociones, así que tomé la decisión de hacerlo así por mi pequeñina y por nuestra felicidad", escribió en su momento.

