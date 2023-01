Kylie Jenner protagoniza videoclip de su nuevo novio PartyNextDoor

Nuevo novio y nueva aparición en un videoclip. Kylie Jenner no ha podido resistirse a protagonizar el nuevo vídeo musical del rapero PartyNextDoor -con quien se rumorea que mantiene una relación desde hace semanas-, aprovechando de paso para promocionar su línea de pintalabios.

En el videoclip de la canción 'Come and See Me' -estrenado este jueves en la plataforma Discover de Snapchat-, la joven aparece luciendo un sugerente salto de cama negro y una bata de seda del mismo color mientras espera en su casa la llegada del intérprete, con quien acaba compartiendo un apasionado beso bajo la lluvia.

Demostrando una vez más el talento para los negocios y la autopromoción que caracteriza a las mujeres de su familia, la estrella de las redes sociales utiliza una de las secuencias del vídeo para incluir un primer plano de un gloss de labios de su marca, Kylie Cosmetics, mientras se retoca el maquillaje frente a un tocador.

Esta no es la primera incursión de la joven en el mundo de la interpretación. Kylie ya protagonizó el vídeo del tema 'Stimulated' de su exnovio, el rapero Tyga, a pesar de que en el momento de su lanzamiento, en 2015, la canción suscitó una gran polémica debido al explícito contenido sexual de la letra -dedicada supuestamente a ella- y al hecho de que cuando inició su relación sentimental con el rapero aún era menor de edad.

En el caso de 'Come and See me', las letras del sencillo no resultan tan subidas de tono, aunque sí podrían entenderse como una confirmación del romance que mantendrían Kylie y el intérprete.

"He oído que últimamente has estado hablando mucho de mí, ¿ahora hablas francés? Lo único de lo que habla últimamente es de mí por una vez", canta PartyNextDoor -cuyo verdadero nombre es Jahron Anthony Brathwaite- en el sencillo.

Por: Bang Showbiz