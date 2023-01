¿Kurt Cobain estaría en Perú? Esta es la loca teoría sobre el cantante de Nirvana

"Es cierto, Kurt está vivo. Necesitaba tiempo para aprender a tocar la guitarra con la mano derecha. Encontrar guitarras zurdas no es fácil. Estamos tan contentos de tenerlo de vuelta y lo perdonara por toda la tristeza que hemos llevado muy profundamente en nuestros corazones".

De esta manera, la cuenta oficial de la mítica agrupación Nirvana confirma que Kurt Cobain está vivo. Aunque la verdad es que se refieren a Ramiro Saavedra, un imitador peruano que hace muy bien el papel del fallecido vocalista y cuyos videos interpretando temas como 'Come As You Are' han causado furor en redes sociales y dentro de los fanáticos del artista.

Saavedra, quien participó en el programa 'Yo soy' (una versión del exitoso programa 'Yo me llamo', transmitido por el Canal Caracol'), ha despertado ciertas conspiraciones entre seguidores del artista, de acuerdo a una nota publicada por el sitio norteamericano 'Daily Mail', que afirmaron al verlo que Kurt seguía vivo.

Sin embargo, todo se trata de un reconocimiento a la tarea de Saavedra, quien desde que participó en el programa por su parecido al popular cantante de Nirvana, quien infortunadamente y así a algunos nos cueste y nos duela, se fue para siempre el 5 de abril de 1994.