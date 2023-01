Kris Jenner ayudó de una forma asombrosa en el parto de su nieta Stormi

Al parecer, Kris Jenner, la madre de las reconocidas estrellas, puede hacer de todo. La verdad tras el parto de Kylie Jenner fue revelada durante un capítulo de 'Keeping Up With the Kardashians', pues la también mánager aseguró que fue ella quien recibió y sacó a la pequeña Stormi en el momento de su naciemiento, en febrero de 2018.

Kris emocionada contó detalles del parto y aseguró que a su hija le fue muy bien durante este proceso, pues los dolores no afectaron a Kylie:

"Me decía, 'no siento nada de dolor' y podrías ver las contracciones como locas y yo sólo pensaba, 'esto está muy raro'", contó la madre.

