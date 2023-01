Kirsten Dunst gana la mayor parte de sus ingresos con campañas publicitarias

La actriz Kirsten Dunst no podría permitirse el lujo de aceptar únicamente aquellos papeles que le resultan interesantes de no ser por el dinero que gana gracias a su trabajo como imagen de diferentes marcas de moda y belleza.

"Si no fuera por las campañas de moda y de belleza que hago no estaría en esta situación financiera, que me permite elegir mis proyectos. Literalmente esas son las únicas industrias que apoyan a las mujeres en ese sentido", asegura la intérprete en el número de mayo de la revista InStyle.

Con el paso del tiempo , Kirsten ha aprendido a no ponerse nerviosa si durante una larga temporada no le ofrecen ningún proyecto lo suficientemente atractivo.

"Cuando era más joven me entraba mucha ansiedad si no estaba trabajando. Y después llegó un momento en el que me harté de actuar, pero después las cosas cambiaron y volví a enamorarme de esta profesión de una manera diferente. Ahora me siento mucho más segura de mí misma, en la vida en general... y ya no me estreso tanto. Aunque me he vuelto más sensible. No sé por qué. Creo que es porque estoy en una edad en la que la muerte te rodea más. Aprecio más las cosas. Siempre me he sentido muy agradecida, pero ahora estoy más centrada que hace diez años", confesaba recientemente en una entrevista a The Edit.

Por: Bang Showbiz