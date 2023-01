Kevin Jonas anhela otra hija, quiere solo presencia femenina en su familia

Aunque Kevin Jonas ya tiene una hija fruto de su matrimonio con la atractiva Danielle Deleasa, en lugar de buscar la parejita, el mayor del famoso trío de hermanos quiere que el segundo retoño que espera junto a su mujer comparta el mismo sexo que su primogénita. De esta forma, el cantante pretende librarse de la excesiva presencia de hombres que ha caracterizado siempre a su familia.

"Siempre he querido tener dos niñas, pero cuando se lo dije a mi mujer, ella se extrañó de que no quisiera al menos un chico y una chica. Tuve que explicarle que siempre he estado rodeado de hombres en mi vida y que necesitaba una mayor influencia femenina en mi día a día. Ni siquiera he pensado en nombres para un posible niño", aseguró el artista en la emisora SiriusXM Radio.

A la espera de saber si cumplirá su deseo de ser padre de dos adorables féminas, por el momento el guapo intérprete está disfrutando al máximo de su pequeña Alena Rose de 2 años y aprendiendo poco a poco cómo lidiar con los retos de la paternidad. Precisamente por ello, el intérprete considera que nadie tiene derecho a juzgar las decisiones que toman otros padres con respecto a sus hijos y que, en este sentido, cada hombre debe explorar su propio camino.

"Una cosa es dar consejos para ayudar a los demás y otra muy diferente es criticar abiertamente lo que hacen otros padres sin conocer sus circunstancias. Yo no me veo con derecho a hacerlo y no consentiré que otros me digan cómo tengo que vivir mi vida. Hay gente que juzga a los demás cuando dejan a sus bebés con sus padres o con la niñera, y me parece muy injusto porque a veces no hay otro remedio", indicó.

Otro tema que irrita sobremanera a Kevin Jonas son los rumores que todavía circulan sobre el supuesto hecho de que el primer embarazo de Danielle fue "falso" y resultado de un elaborado montaje.

"Mucha gente estaba convencida de que nuestra primera hija no era en realidad nuestra, de que el embarazo era completamente falso. Lo más gracioso de todo es que todavía hay personas que creen esa teoría a pesar de que enseñamos fotos de la ecografía", explicó el artista de 28 años.

CON BANG SHOWBIZ