Kendall Jenner se ve casada y con hijos dentro de diez años

"Escuchar a Kylie (en el último número de la revista Paper) decir que dentro de 30 años se ve viviendo en una granja con hijos, me hizo pensar en mi propia vida dentro de diez años, y me entraron una ganas incontrolables de jugar a Los Sims. Si pudiera construir mi mundo perfecto en el juego, así es como sería: una aislada y preciosa casa en Malibú, un marido guapo y un par de niños. Ver a modelos como Cindy Crawford y Gisele vivir tranquilas una vida feliz y con suerte es exactamente lo que yo querría", confesaba la modelo en su página web.

Además de marido e hijos, Kendall también quiere tener mascotas, aunque no demasiadas, y prefiere que su vida futura sea más relajada de lo que es actualmente.

"Aunque me gustan los perros, no me gustaría estar agobiada, así que solo tendría uno. Y seguramente un caballo, así podría dar una vuelta cuando me apeteciese. Visualizo las próximas décadas siendo agradables y relajantes", añadía Kendall.

Por: Bang Showbiz