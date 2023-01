Kendall Jenner promete instalar la moda de mostrar los senos 

Publicidad







Kendall Jenner es una de las súper modelos más hot del mundo del entretenimiento, aparte de ser controversial y una de las mejor pagadas de la industria de la moda, ya que proviene de una de las familias más famosas de Hollywood. Es completamente hermosa y, sobre todo, no teme mostrarse como Dios la trajo al mundo. Lo que se convierte en una dicha para sus fans en el mundo.

Publicidad

Durante el último par de años, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' le presentó al mundo su tendencia favorita a la hora de vestir: ¡no usar sostén!

Publicidad

Eso sí, puede ser que Kendall no tenga las exuberantes curvas que tanto caracterizan a las chicas del clan Kardashian-Jenner, sin embargo, ella ama mostrar su cuerpo, y en especial sus senos.

Esto mismo lo ha demostrado en repetidas ocasiones en sus salidas casuales por Los Ángeles y Nueva York, pero también ha hecho lo mismo en las pasarelas de los diseñadores más importantes, tal y como sucedió en el 2014 en su primer show de Marc Jacobs.

Publicidad

"Mi primera gran oportunidad fue conocer a Katie Grand en Marc Jacobs, y luego llegué al show de Marc Jacobs. Yo estaba tan nerviosa. No pensé que le fuese a gustar a nadie. Es tan angustiante estar frente a todas esas personas geniales y vuelves un par de veces y ellos tienen que ver si de verdad les gustas. Me sorprendí cuando obtuve el show", recordó Kenner durante una entrevista con W Magazine, para su segmento Screen Test.

Y agregó "Sorprendentemente no estaba nerviosa, no extremadamente nerviosa. Estaba más emocionada. Creo que no estaba nerviosa porque estaba usando zapatillas. Es decir, poder usar zapatillas así que no es tan angustiante. Yo decía como, no me puedo caer. No existe forma en que yo pueda caer", agregó.

Y a pesar de tener que desfilar también con los pechos al aire, en definitiva esa no era una preocupación para ella. "Sí, mi mayor preocupación era definitivamente caer. Y luego mis senos estaba afuera", aseguró a W. "No sé por qué no estaba nerviosa por eso. En realidad, estaba muy emocionada porque mis senos estuvieran afuera" puntualizó.

¿Cómo es que una modelo aún novata –para ese entonces- como Kendall no sentía ni el más mínimo pudor al mostrar sus pechos? "No lo sé. Soy rara", señaló Kendall a la publicación. "Amo tener mis senos al aire. Es una de mis cosas, supongo".

Publicidad



Si a ella no le gustara mostrar sus pechos en vivo y directo, mucho menos en fotos. "Hay una línea definitiva. Pero soy joven. Cuando sea mayor, quiero poder verlas y decir, lucía bien", dijo al hablar sobre las fotografía al desnudo.



Publicidad



¿Te gusta que Kendall Jenner no sea voluptuosa como sus familiares? Opina

Publicidad