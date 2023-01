Kendall Jenner mantiene una relación 'secreta' con Jordan Clarkson desde hace meses

"Llevan varios meses saliendo en secreto. Están coladitos el uno por el otro. Él es un encanto y todo un caballero y eso es algo que a Kendall le encanta", aseguró una fuente a People.

El último joven con el que se había vinculado sentimentalmente a la maniquí fue Harry Styles, con quien ya mantuvo un breve romance en 2013. Sin embargo su relación no habría llegado a buen puerto debido a la reticencia del cantante a sentar cabeza.

"A ella le gusta mucho Harry, pero él no deja de ser otra estrella de rock con problemas para comprometerse", añadió el informante.

Selena Gomez, íntima de Kendall, ya dejó entrever recientemente que la modelo había encontrado de nuevo el amor al afirmar que ninguna de sus amigas estaba soltera. En una entrevista para la emisora Capital FM, cuando el locutor Roman Kemp le preguntó si podía unirse a su famoso grupo de amigas -compuesto por Kendall, Gigi Hadid y Taylor Swift entre otras-, Selena respondió rápidamente: "Bueno, no sé si podrías formar parte de la pandilla, pero siempre viene bien tener algún candidato a novio. Aunque ninguna de ellas está soltera, solo para que lo sepas. Taylor [Swift] no está soltera, Gigi [Hadid] no está soltera, y tampoco Kendall. ¡Yo soy la única soltera!".