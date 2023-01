Katy Perry vuelve a ofender a Taylor Swift: le 'roba' a sus productores

El enfrentamiento sin cuartel que mantienen desde hace años las antes amigas Katy Perry y Taylor Swift atraviesa actualmente un periodo de 'guerra fría' en el que, tras aparcar temporalmente las acusaciones directas, han recurrido a las puñaladas por la espalda y las afrentas encubiertas. La última de ellas la ha protagonizado la cantante de 'I Kissed a Girl' al robarle a la de Nashville sus productores, Max Martin y Shellback -las mentes detrás del exitoso sencillo 'Shake It Off'), de cara a su próximo trabajo musical, el primero desde que publicara 'Prism' en 20

Y para asegurarse de que su rival se enterara de la noticia, la novia de Orlando Bloom se ha encargado personalmente de proclamarla a los cuatro vientos a través de su cuenta de Twitter.

"Vale, me toca volver al estudio de grabación. 2017 va a ser genial. Voy a volver a hacer que mis letras sean maravillosas. C.C: Max Martin & Shellback", escribió Katy en su cuenta de la red social, sin mencionar que ya había trabajado con Max en su disco debut 'One Of The Boys'.

Parece que Katy ha vuelto a recurrir a una jugada parecida a la que inició el conflicto entre Taylor y ella, cuando contrató para su gira 'Prism' a algunos de los bailarines de esta, que terminaron por dejarla "colgada".

A pesar de que ya ha regresado al estudio, la cantante no tiene ninguna prisa en completar su próximo disco, para el que está "experimentando" con sonidos nuevos, aunque sí ha insinuado que en 2017 saldrá de nuevo de gira.

"Me estoy divirtiendo un montón, experimentando y probando con distintos productores y colaboradores, y estilos nuevos", confesaba Katy en el programa de radio 'On Air with Ryan Seacrest'.