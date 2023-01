Katy Perry insinúa 'que está preparada para tener hijos'

Ahora que ha encontrado finalmente la estabilidad sentimental de la mano del actor Orlando Bloom al tiempo que disfruta de una privilegiada posición en el mundo de la música, la cantante Katy Perry parece haberse fijado un nuevo objetivo en su vida que está íntimamente ligado a su condición de tía de dos niños pequeños, de quienes asegura haberse responsabilizado como si fueran los suyos propios para irse preparando de cara a un posible debut en la maternidad.

"He visto con mis propios ojos el milagro de la vida y la vulnerabilidad de esos pequeños seres a quienes tenemos que cuidar, y la experiencia me ha dejado profundamente impresionada. Los adultos tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones. Para mí los niños se han convertido en un aspecto muy importante de mi vida, y eso que todavía no tengo los míos propios. Pero soy tía y sé que necesitan amor y muchos mimos", se sinceró la intérprete a su paso por una gala benéfica para recaudar fondos en favor del Hospital para Niños de Los Ángeles.

Más allá del futuro que le espere a la estrella del pop en relación con su ámbito familiar, al menos Katy ya puede presumir de ser capaz de compaginar a la perfección sus compromisos profesionales con aquellas labores pertenecientes a su plano más íntimo, como demostró el mes pasado al anunciar en sus redes sociales que había ayudado a su hermana Angela a dar a luz al segundo de sus retoños y que todavía le había quedado tiempo libre para acudir al estudio de grabación.

"Acabo de asistir a mi hermana en el parto de su segundo hijo, que empezó a eso de las dos de la mañana, y a las ocho de la tarde ya estaba en el estudio para seguir trabajando en mi disco. Aquí tenéis a una chica que ha encontrado tiempo para hacer las dos cosas el mismo día", compartía recientemente en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que la intérprete estadounidense ya había ejercido anteriormente de improvisada 'matrona', cuando hace dos años su hermana mayor decidió que su primogénito llegara al mundo en la comodidad de su hogar.

"Ya puedo añadir a mi currículum una nueva experiencia laboral: 'Asistir en el nacimiento de un niño en el salón de una casa particular'. Ha sido un día milagroso y ahora puedo decir con orgullo que soy tía", compartía en la misma plataforma en el año 2014.