Kate Winslet sufrió acoso escolar por ser 'rellenita'

Aunque Kate Winslet es una de las actrices más codiciadas por los mejores directores del panorama cinematográfico, no solo por su innegable talento interpretativo sino también por esa elegancia innata que irradia en pantalla, la ganadora del Óscar artista confiesa ahora que en sus años de adolescencia sufrió acoso escolar a causa de su apariencia física.

"Sufrí acoso escolar cuando era joven porque estaba rellenita. Además había chicas que me envidiaban porque conseguí algunos papeles en el mundo del teatro cuando solo era una adolescente", reveló este viernes durante su intervención en el programa de televisión 'Today'.

Pero la venganza es un plato que se sirve frío, por eso la reputada intérprete ha esperado hasta hoy para presumir ante todos aquellos que le hicieron pasar por un infierno del momento de plenitud que vive a día de hoy gracias a su estable vida familiar y a su exitosa trayectoria profesional.

"Esta es mi venganza. En este preciso momento, estoy disfrutando de una carrera maravillosa por la que me siento muy afortunada y tengo unos hijos sanos. Tengo una vida muy feliz y para mí es una forma de decirle a esas chicas: '¡Miradme ahora!'", explicó.

Kate Winselt (madre de Bear junto a su marido Ned Rocknroll, así como de Joe y Mia, a quienes tuvo durante sus fallidos matrimonios con Sam Mendes y Jim Threapleton, respectivamente) admite además que su hija tampoco pudo evitar envidiarla por compartir pantalla con el atractivo Liam Hemsworth en la película 'La modista'.

"Como no utilizo Google no sé ni cuántos años tiene Liam [Hemsworth]. Sé que no llega a los 30, así que esa será probablemente la razón por la que mi hija decía que me envidiaba tanto", indicó en tono jocoso.

La británica no consigue escapar de los papeles en los que comparte pantalla con hombres atractivos, hasta el punto de que su hija ha llegado a darle un ultimátum al enterarse de que iba a rodar una película -dirigida por Woody Allen- con Justin Timberlake.

"[Mia] me dijo: 'Mamá, si no me dejas ir al set de rodaje, no te voy a volver a hablar en la vida".