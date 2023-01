Kate Middleton teme al Zika y no viajaría a los Juegos Olímpicos 2016

En agosto tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que congregarán en Brasil a grandes personalidades de todo el mundo. No obstante, la asistencia de la duquesa Kate de Cambridge todavía está en el aire por la amenaza del virus del Zika, a pesar de que ya tiene en su calendario viajar al país con su marido, el príncipe Guillermo.

"Kate está muy preocupada por el virus y no quiere arriesgarse... A no ser que haya una drástica mejora en cómo los brasileños encaran la crisis, no la veo yendo. Pero obviamente está muy atenta al desarrollo de los acontecimientos. Va a pedir consejo a los médicos y va a valorar el peligro en estos meses que quedan, pero no la veo arriesgándose", asegura una fuente al periódico Daily Star.

Publicidad

La preocupación de Catalina responde a su conocido deseo de convertirse de nuevo en madre el próximo año. El virus del Zika ha sido responsable de que algunas mujeres den a luz a bebés con microcefalia, de ahí su temor.

"Todos sus amigos creen que quiere tener tres hijos. Ella tiene dos hermanos [Pippa y James Middleton] y quiere lo mismo para Jorge y Carlota", revela la misma fuente.