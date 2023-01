Kate Hudson llenó de elogios a su mamá Goldie Hawn durante premios

La actriz Kate Hudson dejó claro a su paso anoche por la alfombra roja de los premios del Sindicato de Actores, una gala a la que acudió junto a su famosa madre, la legendaria intérprete Goldie Hawn, que se adscribe por completo al dicho que 'de bien nacido es ser agradecido', ya que la artista no dudó en aprovechar la coyuntura para deshacerse en halagos hacia su mamá tras ser preguntada por las principales lecciones de vida que había extraído de ella.

"Oh Dios, no sabría ni por dónde empezar... Es una cuestión muy difícil de responder porque han sido tantas. La verdad es que me siento afortunada de tenerla como madre, como principal modelo a seguir y como mi gran referente. Pero creo que de ella destacaría sin duda la compasión, me ha enseñado a ser compasiva y a controlar de alguna forma esas ganas de pelear que siempre me han caracterizado. Me ha enseñado a encontrar la compasión y la bondad, y que la familia es lo más importante", explicó al canal E! News.

Probablemente con la mera intención de restar algo de emotividad a la entrevista, la extrovertida Goldie no tuvo reparo alguno a la hora de responder con mucha más brevedad a la cuestión que le fue formulada en los mismos términos: "No he aprendido absolutamente nada de ella", aseguró entre risas antes de que Kate cerrara la conversación con un irónico "Bienvenido a nuestra familia".

Lo cierto es que, bromas aparte, la icónica estrella de cine se ha pronunciado en infinidad de ocasiones sobre los muchos cambios que, en su vida y en su mentalidad, ha venido experimentando a lo largo de los años como consecuencia precisamente de su faceta de madre, y sobre todo tras haber lidiado con tres hijos -Oliver (41) y Kate (38), fruto de su extinto matrimonio con Bill Hudson, y Wyatt (31) de su longeva relación con Kurt Russell- que presentan personalidades muy diferentes.

"El problema de muchos padres es que creen que deben saberlo todo de sus hijos desde el principio, y creo que la única manera de aprender de ellos es escuchándoles atentamente y dejando que se sinceren contigo. Yo tengo una relación muy estrecha y diferente con cada uno de mis hijos", explicaba la artista de 72 años hace unos meses.

Por: Bang Showbiz