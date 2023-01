Kate del Castillo recupera la sonrisa luego de su escándalo con 'El Chapo'

Ahora Kate ha optado por concentrarse en su carrera profesional comenzando a prepararse físicamente para su próximo trabajo en la serie de Netflix 'Ingobernable' -en la que interpretará a Irene Urzúa, primera dama de México- con un duro entrenamiento que ha conseguido devolverle la sonrisa y aportarle algo de paz.

"Llevo como seis años conociéndola. La veo tranquila, bien dicen que el que nada debe nada teme. Hemos estado sonriendo mucho, entrenándola, haciendo chistes... La veo feliz, renovada, bella y en las mejores condiciones anímicamente. Cuida su alimentación y entrena, es muy disciplinada", reveló su entrenador personal, Alex, al Diario Basta!

Publicidad

Los planes para comenzar el entrenamiento de Kate se vieron alterados por el caso de 'El Chapo', que impidió a la actriz -que habitualmente reside en Los Ángeles- viajar a México para que arrancara el rodaje tal y como estaba previsto.

"Se suponía que en enero iba a viajar a México con ella, pero no se pudo por este inconveniente. Cuando recién comenzó el problema no estábamos entrenando, después me fui con ella a Los Ángeles a seguir con la rutina y ahora seguiremos en San Diego preparándola", apuntó Alex.

Por: Bang Showbiz