Kanye West se emociona al ver la cara de su madre en la camiseta de una fan

Entre los miles de fans que acudieron el pasado sábado al concierto de Kanye West en Miami (perteneciente a su gira 'Saint Pablo Tour'), solo una chica consiguió llamar la atención del rapero hasta el punto de hacer que se le saltaran las lágrimas, una admiradora cuya camiseta llevaba estampado el rostro de la madre del artista, Donda West (fallecida en noviembre de 2007), a modo de homenaje.

La seguidora en cuestión también lucía un tatuaje de una bailarina de ballet que hacía referencia a su sencillo de 2010 'Runaway', completando así una emotiva combinación que no pasó desapercibida para el normalmente polémico intérprete: "La chica con [la camiseta] 'En memoria de' y el tatuaje de 'Runaway' que está ahí, has conseguido que me emocione", le dirigió Kanye desde el escenario.

Acto seguido, el estadounidense (padre de North y Saint junto a su mujer Kim Kardashian) quiso conocer el nombre de la persona que había logrado ablandar su corazón, quien se hizo oír a través de los gritos de todos los presentes: "¡Krystal!", para dedicarle una canción improvisada, mientras esta, todavía paralizada por la sorpresa, documentaba el momento con su teléfono móvil, sacando fotos y vídeos para recordar la serenata que su ídolo le dedicó en directo.

Aunque por el momento el rapero no ha querido acudir a su recién estrenada cuenta de Instagram (que abrió el domingo) para rememorar algunos de las experiencias vividas durante su concierto en Miami, sí que ha subido su primera instantánea a la red social para deleite de sus ya más de 850.000 seguidores, un fotograma de la película 'Desafío total' (1990), que como casi todo lo que publica el artista en la esfera virtual, tiene a muchos de sus fans especulando sobre la posibilidad de que contenga un significado oculto.