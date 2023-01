Kanye West amenaza con boicotear los Premios Grammy

Incapaz de contenerse ante todo aquello que él considere una injusticia, el rapero Kanye West ya ha anunciado que no acudirá a la gala de los Grammy del año que viene si los discos de Frank Ocean, 'Blonde' y 'Endless', no son nominados, un gesto que a su juicio le servirá para mostrar su apoyo al cantante y también para luchar contra la tiranía de la industria musical.

"El álbum que más he escuchado yo a lo largo de este año ha sido el de Frank Ocean. Y quiero dejar una cosa muy clara desde ahora mismo: si no le nominan en ninguna categoría, no pienso acudir a los Grammy. Como artistas, tenemos que unirnos para luchar contra toda esta mierda", aseguró el siempre polémico artista desde el escenario en su concierto de Oakland de este fin de semana, afirmando que lo mínimo que se merecía su amigo era una oportunidad de competir con otros artistas: "Lo único que pedimos es una oportunidad justa. Dejad que el disco pierda o gane".

Aunque el mensaje del marido de Kim Kardashian podría entenderse como un acto de solidaridad profesional, y no como una estratagema para seguir siendo el centro de atención durante su gira 'Saint Pablo Tour', lo cierto es que un representante de Frank Ocean ha confirmado que los dos álbumes del artista no se presentaron como posibles candidatos a los galardones de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, pero sin especificar si se había tratado de un error por parte de su equipo o de un hecho completamente intencional.

Sin embargo, este detalle no parece importarle demasiado a Kanye, que no ha dudado en asegurar que los responsables de los Grammy podrían saltarse las reglas por Ocean si quisieran como ya hicieron en 2010 en el caso de Lady Gaga para premiar su álbum 'The Fame' a pesar de que este fue publicado en 2008 y, por tanto, debería haber sido tenido en cuenta para la gala de 2009, en la que sí fue nominada por su tema 'Just Dance'. En ese sentido, cabe destacar no obstante que el disco en cuestión fue reeditado en 2009 y lanzado al mercado con ocho temas nuevos bajo el título 'The Fame Monster', que acabó siendo reconocido en la gala de 2011.

El hecho de que Gaga no pudiera ser incluida en la categoría de Mejor Artista Revelación en 2010 al haber sido reconocida ya el año anterior empujó a la Academia a anunciar que a partir de ese momento los nominados anteriormente a los Grammy podrían ser candidatos de nuevo a estrella revelación, un cambio de parecer que Kanye no ha tardado en recordarles ahora.

"No sé si se acuerden, pero estaba previsto que yo saliera de gira con Gaga. Recuerdo que fue por la época en la que estuvo nominada. No la nominaron como artista revelación, ¿verdad? Pero aún así quisieron que actuara en la gala de 2010, que fuera la encargada de abrirla [junto a Elton John]. Así que los Grammy cambiaron en secreto alguna norma sobre las nominaciones para nominarla y permitirla cantar. Pero en el caso de Frank Ocean, él ha hablado alto y claro acerca de que no le hayan nominado. Y como lo ha hecho, nadie quiere decir nada al respecto. Nadie quiere hacer nada al respecto. Y os estoy diciendo todo esto porque hay mucha gente que dice que solo pienso en mí mismo", concluyó el rapero.