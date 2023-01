Justin Bieber se niega a rehacer su vida sentimental

Aunque por un lado sería comprensible que el cantante Justin Bieber quisiera sacar el máximo partido a su reciente regreso a la soltería pasadas ya varias semanas desde su nueva ruptura con Selena Gomez, los fans de ambos artistas no han reaccionado precisamente con temple a los rumores que han venido circulando estos días en torno a la guapa Baskin Champion, con la que el intérprete se habría dejado ver en varias ocasiones y, supuestamente, en actitud cariñosa.

Entre otras razones, eso se debe a que desde el círculo cercano a la expareja se ha venido insistiendo desde hace un tiempo en que la separación sería temporal y que más bien se trataba de un "descanso" para que ambos pudieran desconectar de la atención mediática y dedicar algo de tiempo a sus respectivas familias: una dinámica que contrastaría notablemente con la actitud exhibida por el canadiense esta semana.

Sin embargo, fuentes cercanas al astro de la música no han tardado en salir en su defensa afirmando que Justin no está flirteando y menos aún saliendo con la mencionada Baskin -cuya hermana Abby Champion mantiene una sólida relación con Patrick Schwarzenegger, hijo del afamado Arnold y amigo íntimo del artista-, y que la única chica que está ahora mismo en sus pensamientos y en su corazón no es otra que Selena.

"No está saliendo con nadie. Solo piensa en Selena y no para de hablar de ella a sus allegados. Este capítulo en su historia de amor no ha terminado todavía", ha asegurado un informante a la revista People para insistir en la idea de la reconciliación y, sobre todo, para dejar claro que Baskin Champion no es más que una amiga y, en este caso concreto, la cuñada de otro amigo.

En lo que a Selena respecta, según comentaban miembros de su ámbito más íntimo la semana pasada, la ruptura habría sido concebida únicamente como un parón que estaría aprovechando para convencer a amigos y familiares de que Justin ya no es el chico problemático y conflictivo de hace unos años, una especie de estrategia, por tanto, para que el artista pueda ganarse finalmente la confianza de todos ellos antes de que su relación se formalice definitivamente.

"Selena y Justin se han tomado un descanso básicamente porque Mandy no ve con buenos ojos la relación, ni ella ni otros muchos familiares de Selena. Ella ha tratado de convencerles de que Justin ha cambiado, pero por ahora no lo ha conseguido. La ruptura se explica precisamente con su necesidad de darles tiempo para que asimilen definitivamente que vuelven a ser pareja", indicaba una fuente al portal Entertainment Tonight.

