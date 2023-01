Justin Bieber amenaza a sus seguidores por insultar a su nueva novia

El cantante Justin Bieber ha decidido hacer pública su relación con la modelo Sofia Richie por medio de varias fotografías junto a la joven que ha compartido en sus redes sociales. Sin embargo, sus fanáticas no han dejado de insultar a la nueva pareja, por lo que él ha tomado la desición de amenazar a sus seguidores si continúan así.

Una foto publicada por Justin Bieber (@justinbieber) el 13 de Ago de 2016 a la(s) 10:34 PDT





“Voy a hacer mi Instagram privado si ustedes no paran con este odio que está fuera de control, si ustedes son verdaderamente fanáticos, no serían tan malos con la gente que me gusta”, escribió en intérprete en una de sus más recientes fotos.

Una foto publicada por Justin Bieber (@justinbieber) el 12 de Ago de 2016 a la(s) 7:33 PDT





Y no es para menos, ya que Justin no ha dejado de recibir malos comentarios e insultos por publicar una foto con su nueva novia Sofia Richie, modelo e hija del afamado artista Lionel Richie. Ella, por su parte, ha decidido desactivar los comentarios en sus fotos para no leer los horribles mensajes de las fanáticas de Bieber.

“Tú empezaste a cambiar Justin, ya no nos necesitas. TÚ ODIAS A TUS BELIEBERS, estoy llorando, rompiste mi corazón, ¿por qué?”, escribía una seguidora.

Una foto publicada por Justin Bieber (@justinbieber) el 13 de Ago de 2016 a la(s) 10:33 PDT





“Usted señorita Sofia no se crea la gran cosa, usted se parece a Fiona, qué digo, ella es por lo menos más bella que tú. No creas que eres dueña del corazón de Bieber. Tú crees que eres la dueña del mundo, eres más fácil que la tabla del 1, eso mismo lo dijo tu "amiga", no te quieras comprar con Selena o con Hailey porque ellas si son reinas, tu eres más que una simple cerda que cree que lo sabe todo. Ni siquiera sabes escribir el nombre de nuestro fandom por lo ignorante que eres… Y tú Justin Bieber, yo te amo pero esta vez te pasaste, te apoye en los momentos más difíciles pero tu devuelves los regalos de tus BELIEBERS y retiras del escenario porque te corrigen. No quieres salir en fotos con tus BELIEBERS pero sales en fotos con cualquier put* que te encuentras por ahí… NOSOTROS SIEMPRE TE APOYAMOS Y NO NOS MERECEMOS ESTO”, escribía otra seguidora de Paraguay.

Una foto publicada por Sofia Richie (@sofiarichie) el 13 de Ago de 2016 a la(s) 11:34 PDT

Esta no es la primera vez que Justin Bieber reacciona de tal forma con sus fanáticos, ya que en anteriores oportunidades aseguró que por ser famoso no tiene por qué tomarse fotos con nadie, ni siquiera porque digan ser seguidores del artista.