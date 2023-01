Juan Pablo Llano confesó a qué se debe el éxito de Sin Tetas Sí Hay Paraíso

Kim Kardashian no viajará finalmente a Dubái, donde debía dar una clase acerca de técnicas de maquillaje junto a su amigo Mario Dedivanovic.

La estrella televisiva tenía previsto unirse al maquillador Mario Dedivanovic en una clase magistral sobre las técnicas de maquillaje empleadas tanto por ella como por el resto de mujeres de su famosa familia, pero ahora el artista ha anunciado que debido a los "eventos" de los últimos días, en referencia al robo a punta de pistola que sufrió Kim este lunes en París, ambos han decidido cancelar su asistencia por el momento.

La actriz Tori Spelling, conocida por su papel en la mítica serie “Beverly Hills, 90210”, reveló que espera su quinto hijo junto a su esposo marido Dean McDermott. Además afirmo que no podría estar más "emocionada" ante la idea de añadir un nuevo miembro a su familia.

En un programa de televisión Ashton Kutcher revelo el sexo de su segundo bebé, al parecer será niño. Su hija Wyatt Kutcher tendrá un hermanito.

La estrella también confesó que vive con muchos nervios la llegada de su segundo hijo aunque ya tiene mucha experiencia por lo que no volverá a leer todos los libros acerca de la paternidad.

Luego de dos años de relación, una reconocida pareja de la serie “Orange Is the New Blacky” se comprometió en matrimonio. Se trata de la actriz Samira Wiley y una de las guionistas de la serie, Lauren Morelli.

En una entrevista otorgada a People en Español, el actor Juan Pablo Llano, quien interpreta Daniel Cerón en Sin Tetas Sí Hay Paraíso , mencionó que el éxito de la serie, tanto en Estados Unidos como en Colombia, es el reflejo del trabajo detrás de cámaras. Según él, son un gran equipo, una gran familia, y se la llevan muy bien.